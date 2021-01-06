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.. 24217 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

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روسيا.. 24217 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة .. 24217 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة
11 % من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض

روسيا.. 24217 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

سجّلت اليوم الأربعاء 24217 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 24246 أمس الثلاثاء، إضافة إلى 445 وفاة مقابل 518 حالة في الإحصائية السابقة.

بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد، إلى 3 ملايين و308601، منها 59951 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة .

وأشار المركز إلى أن 11% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وحسب بيانات المركز، فإن مجموع المتعافين بلغ مليونين و685723 شخصاً، بعد تماثل 23055 مريضاً للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما تبقى هناك 562927 حالة نشطة.

وواصل عدد الإصابات الجديدة ارتفاعه في العاصمة موسكو لليوم الثاني بعد فترة من التراجع، حيث وصل إلى 5142 حالة مقارنة بـ 4842 أمس، مع تسجيل 70 حالة وفاة مقابل 75 أمس.

وبخلاف موسكو، انخفض عدد حالات الإصابة اليومية في بطرسبورغ، إلى 3341 مقارنة بـ3549 حالة في إحصائية الثلاثاء، في حين تراجع عدد الوفيات بشكل ملحوظ من 73 حالة أمس إلى 58 اليوم.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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