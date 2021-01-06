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مطران شبرا الخيمة: قداس عيد الميلاد يقتصر على الكهنة و20 شماسًا

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مطران شبرا الخيمة: قداس عيد الميلاد يقتصر على الكهنة و20 شماسًا مطران شبرا الخيمة: قداس عيد الميلاد يقتصر على الكهنة و20 شماسًا

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10:45 ص الأربعاء 06 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، اقتصار قداس عيد الميلاد على حضور الكهنة و20 شماسًا فقط، فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للوقاية من .

وقال الأنبا مرقس، في تصريحات صحفية اليوم، إن الإجراءات تستهدف الحد من انتشار الفيروس، والكنيسة تصلي من أجل أن يرفع الله هذا الوباء عن والعالم، ويشفي كل مريض، مشيرًا إلى أنه سيشارك البابا تواضروس القداس.

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