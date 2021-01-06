مطران شبرا الخيمة: قداس عيد الميلاد يقتصر على الكهنة و20 شماسًا

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، اقتصار قداس عيد الميلاد على حضور الكهنة و20 شماسًا فقط، فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الأنبا مرقس، في تصريحات صحفية اليوم، إن الإجراءات تستهدف الحد من انتشار الفيروس، والكنيسة تصلي من أجل أن يرفع الله هذا الوباء عن مصر والعالم، ويشفي كل مريض، مشيرًا إلى أنه سيشارك البابا تواضروس القداس.