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وزير الخارجية الألماني إلى الأردن للمشاركة بمؤتمر مبادرة ستوكهولم

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وزير الخارجية الألماني إلى الأردن للمشاركة بمؤتمر مبادرة ستوكهولم وزير الخارجية الألماني إلى الأردن للمشاركة بمؤتمر مبادرة ستوكهولم

مصراوي Masrawy

10:35 ص الأربعاء 06 يناير 2021

برلين- (د ب أ):

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى الأردن، اليوم الأربعاء، لحضور مؤتمر مبادرة ستوكهولم حول نزع السلاح النووي.

وبخلاف ماس ، سيشارك وزيرا خارجية الأردن والسويد فقط حضورا في المؤتمر، مع انضمام قادة 13 دولة أخرى عبر رابط .

وتوحد مبادرة ستوكهولم 16 دولة في جهودها للترويج لنزع السلاح النووي.

ويحظى هذا الموضوع بأهمية لأن معاهدة "ستارت الجديدة" بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية سينتهي سريانها في فبراير، دون متابعة.

بجانب ذلك، تدخل معاهدة الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في 22 يناير، بالرغم من أن القوى النووية الكبرى وأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) أبدوا رفضهم لها حتى الآن، بحجة أن المعاهدات الحالية التي تحد من استخدام الأسلحة النووية كافية.

وهذه هي أول زيارة خارجية لماس منذ أربعة أشهر.

والدول الأعضاء الأخرى التي ستشارك في الاجتماع هي الأرجنتين وإثيوبيا وفنلندا وكندا وكازاخستان وإندونيسيا واليابان ونيوزيلندا وهولندا والنرويج وسويسرا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

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