أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية -
نواب جمهوريون يناشدون "بايدن" التدخل لمنع عزل "ترامب" -
معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية" -
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها -
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين -
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل -
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه -
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة -
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021 -
فيديو من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أرقام صادمة.. سلالة كورونا الجديدة تجتاح بريطانيا

Print
أرقام صادمة.. سلالة كورونا الجديدة تجتاح بريطانيا أرقام صادمة.. سلالة كورونا الجديدة تجتاح بريطانيا
أكثر من مليون شخص في إنجلترا مصاب حالياً بالفيروس

أرقام صادمة.. سلالة كورونا الجديدة تجتاح بريطانيا

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أرقاماً صادمة، تكشف مدى تفشي المستجد في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ إن أكثر من مليون شخص في إنجلترا، مصاب حالياً بفيروس كورونا، وأكّد مكتب الإحصاءات الوطني هذه الأرقام، مشيراً إلى أن شخصاً من بين كل 50 شخصاً في البلاد، مصاب بالفيروس.

وترتفع النسبة إلى إصابة شخص من بين كل 30 شخصاً في العاصمة لندن؛ ما يعني أن أكثر من 3 بالمئة من سكان العاصمة مصابون بالفيروس حالياً، حسبما أشار موقع "سكاي نيوز".

وتجاوز عدد المصابين في اليوم الواحد في بريطانيا، حاجز الـ 60 ألف مصاب، الثلاثاء، حيث سجّلت البلاد 60916 إصابة في 24 ساعة، تزامناً مع انتشار سلالة كورونا الجديدة في البلاد.

قال كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي؛ إن حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء إنجلترا "ترتفع بسرعة كبيرة، وبالطبع ما زلنا في منتصف الشتاء".

وقال في المؤتمر الصحفي، إن أسرع زيادة في السلالة الجديدة لكورونا هي في شرق إنجلترا ولندن والجنوب الشرقي، لكنها "تنطلق الآن في مناطق أخرى أيضاً".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ قد أعلن عزلاً عاماً جديداً في إنجلترا، الإثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.

وقال جونسون، في خطاب تلفزيوني: "يجب بناءً على ذلك أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارماً بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة".

وذكر جونسون، أن البلاد تمر "بلحظة حرجة"، حيث ترتفع الحالات بسرعة في كل جزءٍ من البلاد.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور

إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور

اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا

اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

شبكة عيون الإخبارية