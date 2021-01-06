رئاسة الحرمين تكشف عن متوسط أداء العمرة خلال مراحل تنظيم العودة التدريجية

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قالت: شملت 3 مراحل متباينة للطواف والمسعى منذ أكتوبر حتى ديسمبر 2020

نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إحصائية لمتوسط أداء فريضة العمرة خلال مراحل تنظيم عودة المعتمرين تدريجياً.

وقالت الرئاسة، في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، إن بدء عودة المعتمرين تدريجياً في أكتوبر من العام المنقضي 2020 شهد ثلاث مراحل: الأولى والثانية، كانتا منذ الرابع من أكتوبر 2020 حتى 31 من الشهر نفسه، حيث بلغ متوسط الطواف 21 دقيقة، فيما كان متوسط الانتقال من الطواف للمسعى 6 دقائق، ومتوسط السعي 33 دقيقة؛ ليكون إجمالي متوسط رحلة ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة 60 دقيقة.

وأضافت، أن المرحلة الثالثة بدأت في شهر نوفمبر 2020 بمتوسط طواف 24 دقيقة والانتقال من الطواف للمسعى 8 دقائق، فيما بلغ متوسط السعي 40 دقيقة بإجمالي رحلة عمرة 72 دقيقة.

وامتدت المرحلة الثالثة خلال شهر ديسمبر 2020 بمتوسط طواف 30 دقيقة، والانتقال من الطواف للمسعى في 10 دقائق، والسعي 53 دقيقة بإجمالي متوسط رحلة عمرة لضيوف الرحمن 93 دقيقة.

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين