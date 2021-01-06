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جهاز العاصمة الإدارية يعلن إجراءات تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالحي السكني

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جهاز العاصمة الإدارية يعلن إجراءات تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالحي السكني جهاز العاصمة الإدارية يعلن إجراءات تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالحي السكني

مصراوي Masrawy

10:42 ص الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، عن إجراءات تسليم الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث كابيتال ريزدانس R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تيسيرا على الحاجزين وفي ضوء بدء تسليم الوحدات لحاجزيها هذا الأسبوع.

يأتي ذلك ردا على تساؤلات عدد من الحاجزين.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن الإجراءات التي يتم اتباعها لاستلام الوحدة السكنية تتمثل فيما يلي: التوجه إلى بنك التعمير والاسكان فرع بدر - فرع النادي، ويتم سداد مبلغ دفعة الاستلام بقيمة ١٠٪ من قيمة الوحدة السكنية الموضحة طبقاً لما ورد بكراسة شروط حجز الوحدات، وسداد مبلغ نظير وديعة الصيانة وتمثل ٥٪ من قيمة الوحدة السكنية، وسداد مبلغ قدره ألفى جنيه، مصاريف التعاقد وتحرير العقد، وتحرير الشيكات بباقي ثمن الوحدة بقيمة ٧٠٪ من ثمن الوحدة السكنية بأقساط ربع سنوية، وطبقا لنظام التقسيط المختار من قبل العميل لنظام السداد (٣ سنوات - ٥ سنوات - ٧ سنوات).

وأضاف: يتم أخذ خطاب من البنك بما تم والمشار إليه بالخطوات السابقة والتوجه إلى مقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لإنهاء الإجراءات من قبل الإدارة العقارية، ومعاينة واستلام الوحدة السكنية بالموقع.​

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