الكاظمي: انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من العراق خلال أيام

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مصراوي Masrawy

بغداد- أ ش أ:

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من البلاد خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن بلاده لن تكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم.

وقال الكاظمي في كلمة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي: "من المؤسف حقا أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفيات وتحديات حرب عالمية وإقليمية على أرضه".

وأضاف: "لن نسمح بأن تستخدم أراضي العراق لتصفية حسابات بين الدول"، وفقا لقناة "السومرية" العراقية، الأربعاء.

وأشار إلى أنه تم سحب دفعات من القوات الأمريكية من العراق ضمن توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية.

وتابع: "كثمرة للحوار الإستراتيجي المتواصل مع الولايات المتحدة، سوف يكتمل في الأيام المقبلة انسحاب أكثر من نصف تلك القوات، ولن يتبقى إلا مئات فقط، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والدعم الفني".

وأردف بالقول "إن هذا التطور قد تأسس على ضوء استعداد قواتنا المسلحة البطلة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، لحماية أرض العراق وصون كرامة شعبه"، مضيفا: "لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت، ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية".

وأكد أن عام 2021 سيكون عاما للإنجاز العراقي، معتبرا أن مرحلة "استنزاف ثروات العراق" وإمكاناته قد انتهت إلى غير رجعة.