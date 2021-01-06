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الفلبين تُطمئن شعبها: لم نرصد السلالة المتحورة من كورونا بعد

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الفلبين تُطمئن شعبها: لم نرصد السلالة المتحورة من كورونا بعد الفلبين تُطمئن شعبها: لم نرصد السلالة المتحورة من كورونا بعد

مصراوي Masrawy

10:08 ص الأربعاء 06 يناير 2021

مانيلا- (د ب أ):

طمأن مسؤولو الصحة في الفلبين، الشعب، الأربعاء، بأن السلالة الجديدة الأكثر ضراوة من التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، لم يتم رصدها بعد في البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن هذا استند إلى تحليل لعينات من المرضى المحتجزين في المستشفيات والمسافرين الذين وصلوا في نوفمبر وديسمبر.

وحظرت الفلبين مؤقتا دخول المسافرين الأجانب من 21 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ، حتى 15 يناير لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وحتى الثلاثاء، بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في الفلبين 479 ألفا و693 شخصا، وبلغت حصيلة الوفيات 9321 حالة.

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مصراوي Masrawy

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