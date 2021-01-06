جنوب أفريقيا تلغي اجتماعًا حول لقاح كورونا مع "جونسون آند جونسون"

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كيب تاون- (د ب أ):

ألغت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، اجتماعا طالبت به شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية للأدوية في أغسطس الماضي، واجتمعت فقط بالشركة التي تجري تجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا بعد ذلك بشهر، طبقا لما ذكره موقع "نيوز 24" الالكتروني نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عن هويتها .

ووفق الموقع الإخبارى، تتعرض حكومة جنوب أفريقيا لضغوط من كبار مسؤولي الصحة والنقابات العمالية وأحزاب معارضة لتفسير السبب في عدم حصولها على أي من شحنات لقاحات فيروس كورونا بشكل مباشر من أي شركات أدوية.

وبينما وقعت اتفاقا مع مبادرة "كوفاكس"، التي تهدف إلى ضمان الحصول على كميات عادلة من اللقاحات، فإنها ستبدأ فقط الحصول على الجرعات لـ10% من سكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة، في الربع الثاني من العام .

وتجري"جونسون آند جونسون" تجربة على لقاح مضاد لكورونا في جنوب أفريقيا ووافقت شركة "اسبين فارماكير هولدينجز" للأدوية على صنع 300 مليون جرعة من اللقاح سنويا في أحد مصانعها في البلاد للشركة، فور الحصول على الموافقة.

ولم ترد وزارة الصحة على الفور على طلب للتعليق على هذا الأمر .