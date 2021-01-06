المرور تعيد فتح 3 طرق وإغلاق 4 طرق أمام حركة السيارات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، غلق 4 طرق أمام حركة المرور بسبب الشبورة، وأعادت فتح 3 طرق أخرى.

رصدت المتابعة الميدانية شبورة على بعض الطرق فتم غلقها، وهي طريق بلبيس والطريق الساحلي وطريق الدولي الدقهلية ، والطريق الدولي كفر الشيخ، لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من حوادث الطرق. كما قامت الإدارة العامة للمرور بإعادة فتح طريق الإسماعيلية وطريق 30 يونيو وطريق الفيوم.

وتهيب الادارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.