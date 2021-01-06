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مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج

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مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:26 ص الأربعاء 06 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه وأصيب أخر، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم على الطريق الزراعي، بدارالسلام جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي ببندر دار السلام دائرة المركز.

وتبين من التحريات، أنه أثناء مرور سيارة نقل مقطورة قيادة "محمد. ح" 45 عامًا سائق ويقيم بمحافظة الغربية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "مصطفى. ص" 16 عامًا "طالب" ويقيم ناحية الجلايلة دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة "أحمد. ع" 16 عامًا "طالب" ويقيم بناحية الجلايلة دائرة المركز "مستقل الدراجة البخارية"، وإصابة قائدها بجروح وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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