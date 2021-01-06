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انهيار جزئي بمنزل من طابقين دون خسائر بشرية في سوهاج

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انهيار جزئي بمنزل من طابقين دون خسائر بشرية في سوهاج انهيار جزئي بمنزل من طابقين دون خسائر بشرية في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:17 ص الأربعاء 06 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

شهد نجع أبو شجرة بمدينة سوهاج، اليوم الأربعاء، انهيارًا جزئيًا بمنزل من طابقين دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بلاغًا بانهيار جزء من حائط بمنزل بناحية نجع أبو شجرة دائرة القسم.

تبين انهيار حائط بمنزل مكون من طابقين، ومشيد بالطوب ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك "عبدالله. ع" 36 عامًا "جزار" ويقيم دائرة قسم أول سوهاج "غير مأهول بالسكان" دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

وعلل مالك المنزل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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