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بسبب الشبورة المائية.. كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

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بسبب الشبورة المائية.. كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة بسبب الشبورة المائية.. كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مصراوي Masrawy

09:57 ص الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تشهد شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، ظهور كثافات مرورية متحركة بمعظم المحاور، بمعدلات سير تصل إلى 60 % تزامنا مع الذروة الصباحية، بسبب الشبورة المائية، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.

كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وتعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلق طريق الكريمات والسويس الصحراوى و العين السخنة وتم غلق طريق الاسماعلية وطريق بورسعيد ومحور ،30 يونيو أمام حركة السيارات لوجود شبورة كثيفة تعيق الرؤية.

وظهرت كثافات مرورية بطريق صلاح سالم، خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات

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