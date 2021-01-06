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تخصيص 7 أرقام هاتف لدعم مصابي كورونا بالمجان في بورسعيد
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الأحد 10 يناير 2021 02:40 مساءً
صور.. محمد لطفي يشارك في تشييع جثمان والدة حسن الرداد
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الأحد 10 يناير 2021 02:40 مساءً
صور.. وصول جثمان والدة حسن الرداد إلى ساحة عمرو ابن العاص
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الأحد 10 يناير 2021 02:40 مساءً
معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية"
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل
-
الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021
-
الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجنود الإسرائيليون يقتلون شابا فلسطينيا جنوب القدس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 06 يناير 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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