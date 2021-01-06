أخبار عاجلة

تخصيص 7 أرقام هاتف لدعم مصابي كورونا بالمجان في بورسعيد -
صور.. محمد لطفي يشارك في تشييع جثمان والدة حسن الرداد -
صور.. وصول جثمان والدة حسن الرداد إلى ساحة عمرو ابن العاص -
معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية" -
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها -
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين -
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل -
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه -
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة -
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

برلماني لبناني: واشنطن تتدخل بملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

Print
برلماني لبناني: واشنطن تتدخل بملف ترسيم الحدود مع إسرائيل برلماني لبناني: واشنطن تتدخل بملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

جي بي سي نيوز :- قال نائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، الأحد، إن الولايات المتحدة تتدخل في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية حسين الحاج حسن، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال الحاج حسن: "الأمريكيون يتدخلون في كل تفاصيل الوضع اللبناني، بملف الترسيم البحري (الحدود البحرية) وملف النفط، وحتى في التعيينات الإدارية (التوظيف بالمؤسسات الحكومية)"، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا التدخل.

ولم يصدر تعليق فوري من اللبنانية أو الجانب الأمريكي حول تصريحات النائب الحاج حسن.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، إثر نزاع على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز.

ولكن بعد انعقاد 4 جلسات محادثات، أعلن عن تأجيل الجولة الخامسة التي كانت مقررة في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى "أجل غير محدد".

والشهر الماضي، قالت الخارجية الأميركية، في بيان، إن موقف البلدين (لبنان وإسرائيل) لا يزال "متباعدا رغم النوايا الحسنة".

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
هل زادت الدراسة بالطب البيطري إلى 6 سنوات؟ الحكومة ترد رسميا

هل زادت الدراسة بالطب البيطري إلى 6 سنوات؟ الحكومة ترد رسميا

8 الصبح - "خدمات تهمك"..إزاي تستفيد من مبادرات الحكومة للحفاظ على كيان الأسرة؟

8 الصبح - "خدمات تهمك"..إزاي تستفيد من مبادرات الحكومة للحفاظ على كيان الأسرة؟

مساء dmc - رئيس الحكومة يجتمع بالشركات المصنعة والموردة للأكسجين الطبي

مساء dmc - رئيس الحكومة يجتمع بالشركات المصنعة والموردة للأكسجين الطبي

الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي واضح من جرائم ميليشيا الحوثي بحق السكان في تعز

الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي واضح من جرائم ميليشيا الحوثي بحق السكان في تعز

شبكة عيون الإخبارية