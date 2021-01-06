برلماني لبناني: واشنطن تتدخل بملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

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جي بي سي نيوز :- قال نائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، الأحد، إن الولايات المتحدة تتدخل في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية حسين الحاج حسن، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال الحاج حسن: "الأمريكيون يتدخلون في كل تفاصيل الوضع اللبناني، بملف الترسيم البحري (الحدود البحرية) وملف النفط، وحتى في التعيينات الإدارية (التوظيف بالمؤسسات الحكومية)"، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا التدخل.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اللبنانية أو الجانب الأمريكي حول تصريحات النائب الحاج حسن.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، إثر نزاع على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز.

ولكن بعد انعقاد 4 جلسات محادثات، أعلن عن تأجيل الجولة الخامسة التي كانت مقررة في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى "أجل غير محدد".

والشهر الماضي، قالت الخارجية الأميركية، في بيان، إن موقف البلدين (لبنان وإسرائيل) لا يزال "متباعدا رغم النوايا الحسنة".

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