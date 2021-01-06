أخبار عاجلة

تخصيص 7 أرقام هاتف لدعم مصابي كورونا بالمجان في بورسعيد -
صور.. محمد لطفي يشارك في تشييع جثمان والدة حسن الرداد -
صور.. وصول جثمان والدة حسن الرداد إلى ساحة عمرو ابن العاص -
معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية" -
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها -
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين -
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل -
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه -
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة -
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. CBC Egypt

النائبة د.غادة علي لـ#من_مصر: تنسيقية شباب الأحزاب هي مبادرة نقية تمارس السياسة بمفهوم جديد

Print
مواضيع متعلقة
من مصر | مع مولانا.. حوار خاص مع فضيلة الدكتور علي جمعة (فقرة كاملة)

من مصر | مع مولانا.. حوار خاص مع فضيلة الدكتور علي جمعة (فقرة كاملة)

د.علي جمعة: قوانين الأسرة تحتاج إلى إعادة نظر.. ويجب إيجاد تشريعات لمواجهة الفكر المتطرف

د.علي جمعة: قوانين الأسرة تحتاج إلى إعادة نظر.. ويجب إيجاد تشريعات لمواجهة الفكر المتطرف

من مصر | د. علي جمعة: المصريون نجحوا في إنشاء دولة مدنية لا هي علمانية ولا دينية

من مصر | د. علي جمعة: المصريون نجحوا في إنشاء دولة مدنية لا هي علمانية ولا دينية

د. علي جمعة: الأسرة مبنية في الإسلام على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

د. علي جمعة: الأسرة مبنية في الإسلام على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

شبكة عيون الإخبارية