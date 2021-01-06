النائبة أميرة العادلي توضح لـ#من_مصر ما هي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيف انطلقت

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تخصيص 7 أرقام هاتف لدعم مصابي كورونا بالمجان في بورسعيد
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الأحد 10 يناير 2021 02:40 مساءً
صور.. محمد لطفي يشارك في تشييع جثمان والدة حسن الرداد
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الأحد 10 يناير 2021 02:40 مساءً
صور.. وصول جثمان والدة حسن الرداد إلى ساحة عمرو ابن العاص
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الأحد 10 يناير 2021 02:40 مساءً
معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية"
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
النائبة أميرة العادلي توضح لـ#من_مصر ما هي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيف انطلقت
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 06 يناير 2021 10:05 صباحاً
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