أمين عام الأمم المتحدة يرحب بـ"بيان العلا"

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مصراوي Masrawy

نيويورك- (د ب أ):

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ"بيان العلا"، بشأن "التضامن والاستقرار"، الذي أصدرته قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في السعودية أمس.

وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن بيان القمة "يقر بأهمية الوحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن تقديره "لمن عملوا بلا هوادة، في المنطقة وخارجها، ومنهم أمير دولة الكويت الراحل وسلطان عُمان الراحل، من أجل رأب الصدع في منطقة الخليج."

وأبدى جوتيريش، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، ثقته في أن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية لتعزيز العلاقات بينها.