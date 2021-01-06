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الصحة تطلق مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا اليوم

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الصحة تطلق مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا اليوم الصحة تطلق مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا اليوم

مصراوي Masrawy

08:00 ص الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

تطلق وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى المستجد" اليوم، تحت شعار 100" مليون صحة"، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار 100" مليون صحة" سيتم تفعيلها بدءًا من اليوم الأربعاء، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أوالذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي.

المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني.

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