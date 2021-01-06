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الصين: تسجيل 32 إصابة بكورونا بينها 23 حالة بعدوى محلية

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الصين: تسجيل 32 إصابة بكورونا بينها 23 حالة بعدوى محلية الصين: تسجيل 32 إصابة بكورونا بينها 23 حالة بعدوى محلية

مصراوي Masrawy

08:00 ص الأربعاء 06 يناير 2021

بكين - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 32 إصابة جديدة بينها 23 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 20 حالة بمقاطعة خبي وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعتي لياونينغ وهيلونغجيانغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87215 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ثلاث حالات في كل من مقاطعتي قوانغدونغ وشنشي وحالتين في شنجهاي وحالة واحدة في تيانجين، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4348 حالة غادر منها 4063 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82138 شخصا، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 64 حالة جديدة بدون أعراض، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 360 حالة منها 246 وافدة من الخارج.
وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9049 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 153 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 817 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8127 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 697 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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