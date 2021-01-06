أخبار عاجلة

معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية" -
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها -
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين -
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل -
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه -
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة -
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021 -
فيديو من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة -
إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور -
توترات في "عطبرة" السودانية بعد سقوط قتيل في مطاردة أمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمطار الـ 24 ساعة المقبلة يتوقعها الحصيني: هذه مناطقها وغزارتها

Print
أمطار الـ 24 ساعة المقبلة يتوقعها الحصيني: هذه مناطقها وغزارتها أمطار الـ 24 ساعة المقبلة يتوقعها الحصيني: هذه مناطقها وغزارتها
الأرصاد: سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على مرتفعات جازان

أمطار الـ 24 ساعة المقبلة يتوقعها الحصيني: هذه مناطقها وغزارتها

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد بعض مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من اليوم الأربعاء حتى صباح غد الخميس، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مناطق عدة.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن الحالة المطرية تشمل أجزاءً من مناطق: حائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب مكة المكرّمة والطائف، وبين الليث وجازان، وشمال الرياض، الزلفي، شقراء، والمجمعة وثادق وحريملاء وجنوب المدينة المنوّرة.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سُحب ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية"

معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية"

النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها

النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها

"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين

"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين

"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل

"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل

شبكة عيون الإخبارية