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الولايات المتحدة الأمريكية ترحب باستعادة التعاون الخليجي والعربي

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الولايات المتحدة الأمريكية ترحب باستعادة التعاون الخليجي والعربي الولايات المتحدة الأمريكية ترحب باستعادة التعاون الخليجي والعربي
"بومبيو": عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف

الولايات المتحدة الأمريكية ترحب باستعادة التعاون الخليجي والعربي

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية والثقافية ومكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال بومبيو: يشجعنا التقدم الذي تَحقق مع "إعلان العلا" اليوم في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية.

وأضاف: لطالما شددنا على أن الخليج الموحد حقًّا سيحقق مزيدًا من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه.

وأردف بومبيو: نرحب بالتعهد اليوم باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية والثقافية، ونأمل أن تستمر دول الخليج في تسوية خلافاتها.

وتابع: إن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف في المنطقة لكي تتحد ضد التهديدات المشتركة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في ختام البيان عن شكر الولايات المتحدة لدولة الكويت على جهودها في الوساطة التي بذلتها ودعمها لحل النزاع الخليجي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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