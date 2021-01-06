أخبار عاجلة

معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية" -
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها -
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين -
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل -
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه -
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة -
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021 -
فيديو من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة -
إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور -
توترات في "عطبرة" السودانية بعد سقوط قتيل في مطاردة أمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بريطانيا.. ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً تلقوا اللقاحات

Print
بريطانيا.. ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً تلقوا اللقاحات بريطانيا.. ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً تلقوا اللقاحات
قالت: الملايين من الجرعات المضادة ستصل مراكز التطعيم خلال أيام في البلاد

بريطانيا.. ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً تلقوا اللقاحات

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الملايين من اللقاحات المضادة لكورونا ستصل إلى مراكز التطعيم خلال أيام في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن نحو ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

وفي إطار قيود كورونا الجديد في بريطانيا، أفادت صحيفة "تليغراف" بأن السلطات البريطانية ستلزم المتوجّهين إلى بريطانيا بإبراز شهادات خلوهم من صادرة في مدة أقصاها 72 ساعة قبل وصولهم.

ووفق " اليوم"، أشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه من المتوقع أن يخضع كل مسافر قادم إلى موانئ أو مطارات المملكة المتحدة لاختبار PCR في إطار القيود الجديدة.بريطانيا فيروس كورنا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور

إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور

اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا

اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

شبكة عيون الإخبارية