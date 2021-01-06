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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض لليوم الخامس.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 813 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 115414 حالة حتى اليوم.

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السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بعيد الميلاد المجيد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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أول تجسيد للمصالحة.. وزيرا المالية المصري والقطري يفتتحان فندقًا بالقاهرة (صورة)

افتتح وزير المالية القطري علي شريف العمادي، مساء الثلاثاء، فندق "سانت ريجيس" على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، وستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي.

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"توقيت في غاية الأهمية".. مصطفى الفقي: حضور سامح شكري لقمة العلا تكريم لمصر ودورها

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن المصالحة العربية أتت في توقيت غاية في الأهمية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة ولا أحد يعلم ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي المنتخب جو باين تجاه ذل، مشيرًا إلى أن بايدن لا يزال شخصًا غامضًا ولا أحد يعلم هل سيشجع الانقسام العربي أو يفرض المصالحة.

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"بتعاكس أختي ليه؟".. تفاصيل عتاب انتهى بجريمة قتل "بضربة واحدة" في الهرم

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مقتل شاب على يد آخر بمنطقة الهرم، الثلاثاء.

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"أفلحوا إن صدقوا".. مصطفى الفقي عن البيان الصادر من التعاون الخليجي في قمة العلا

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها ثقافة عربية ولها خصوصية ولها تشابه كبير في التاريخ والعادات المشتركة، مشيرًا إلى أن العرب أخوة ولكن دول الخليج أشقاء

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إغلاق صناديق الاقتراع بعد جولة إعادة بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا

أُغلقت صناديق الاقتراع في ولاية جورجيا جنوبي الولايات المتحدة بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم في انتخابات إعادة رئيسية سوف تحدد الحزب السياسي الذي يسيطر في مجلس الشيوخ الأمريكي من بين الجمهوريين والديمقراطيين.

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سلطنة عمان تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

سجلت سلطنة عُمان أولَ حالةِ إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى مواطن عائد من المملكة المتحدة.

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بريطانيا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا أكثر من 60 ألف إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا فيما يعد أعلى حصيلة إصابات تشهدها البلاد على مدار 24 ساعة منذ بدء تفشي الوباء.

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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، رسالة خطية من سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمھا وتعزيزها في مختلف المجالات.

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أمير الكويت يبعث برسائل تهنئة إلى الرئيس السيسي وقادة دول الخليج

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برسائل تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

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الدنمارك تعتزم فرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار كورونا

قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، الثلاثاء، إن بلادها تعتزم فرض إجراءات جديدة أكثر صرامة تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

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