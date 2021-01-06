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شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

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شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الخميس - الجمعة - السبت).

وقالت الهيئة إن طقس غد الخميس دافئ على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 23- 13، السواحل الشمالية 22- 13، جنوب سيناء 26- 16، شمال الصعيد 26- 10، جنوب الصعيد 29- 11.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية هي أبرز الظواهر الجوية والتي تصل لحد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة، دافئ على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 23- 13، السواحل الشمالية 21- 14، جنوب سيناء 26- 16، شمال الصعيد 26- 10، جنوب الصعيد 29- 11.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية هي أبرز الظواهر الجوية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد.

واكدت الهيئة ان طقس السبت، دافئ على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 22- 12، السواحل الشمالية 22- 12، جنوب سيناء 25- 16، شمال الصعيد 25- 9، جنوب الصعيد 29- 10.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية هي أبرز الظواهر الجوية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء.

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