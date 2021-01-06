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بلومبرج: سيخاطب المحتجين الرافضين لخسارته الانتخابية من البيت الأبيض

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بلومبرج: ترامب سيخاطب المحتجين الرافضين لخسارته الانتخابية من البيت الأبيض بلومبرج: سيخاطب المحتجين الرافضين لخسارته الانتخابية من البيت الأبيض

مصراوي Masrawy

04:35 ص الأربعاء 06 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ) :
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد سيخاطب المحتجين الذين يطالبون بإلغاء خسارته الانتخابية لصالح منافسه جو بايدن خلال خطاب شخصي سيدلي به في حديقة جنوب البيت الأبيض اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوكالة أن خطاب ترامب المرتقب يأتي بعد أيام من ترويجه للاحتجاج ، الذي سيتزامن مع اجتماع المشرعين في الكونجرس للتصديق على نتائج انتخابات نوفمبر.

ويحث ترامب المشرعين الجمهوريين على التصويت ضد تأكيد هزيمته، بحسب الوكالة.

يشار إلى أن جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة، وهي من بين أنصار ترامب، تخطط لتنظيم احتجاج اليوم الأربعاء بالتزامن مع انعقاد جلسة الكونجرس لاعتماد نتائج انتخابات الرئاسة.

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