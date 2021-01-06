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" للطيران" تسيِّر 50 رحلة دولية تقل 4509 ركاب.. غدًا

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"مصر للطيران" تسيِّر 50 رحلة دولية تقل 4509 ركاب.. غدًا " للطيران" تسيِّر 50 رحلة دولية تقل 4509 ركاب.. غدًا

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، إن الشركة ستسيِّر اليوم رحلاتها إلى 50 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 4500 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بغداد، جدة، الرياض، تونس، لاجوس، أبوجا، نيروبي، أبوظبي، الدمام، لندن، أمستردام، الشارقة، إسطنبول، دبي، باريس، الرياض، المدينة المنورة، فرانكفورت، بودابست، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، روما، موسكو، أثينا، فيينا، أربيل، أديس أبابا)، و١٤ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٦ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4500 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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