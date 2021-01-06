لاتفيا تعتزم تمديد إجراءات الإغلاق حتى 25 يناير

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مصراوي Masrawy

ريجا - (د ب أ):

تعتزم حكومة لاتفيا تمديد إجراءات الإغلاق حتى 25 يناير للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أساسا أن تستمر هذه الإجراءات حتى 11 يناير.

ووافق مجلس الوزراء في ريجا من حيث المبدأ على التمديد يوم الثلاثاء، وسيتم اتخاذ قرار بشأن التغييرات المحتملة للإجراءات الفردية في اجتماع الحكومة غدا الخميس.

وشددت الحكومة القيود المرتبطة بفيروس كورونا في منتصف ديسمبر، وتم إغلاق معظم المتاجر منذ ذلك الحين.

وتم تسجيل نحو 44 ألف حالة إصابة بالفيروس بشكل إجمالي في البلاد منذ بداية الجائحة، بجانب 722 وفاة.

وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، بدأت لاتفيا التطعيمات بعد الكريسماس. ووفقا للسلطات الصحية ، تم تطعيم حوالي ثلاثة آلاف شخص حتى الآن.