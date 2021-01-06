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كيفية استخدام الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء

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كيفية استخدام الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء كيفية استخدام الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأربعاء 06 يناير 2021

د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن الكونسيلر يعد بمثابة عصا سحرية لإخفاء الهالات السوداء تحت العين بشرط استخدامه بشكل صحيح.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه ينبغي اختيار الكونسيلر بحيث يكون لونه أفتح من لون البشرة بدرجة أو درجتين، مشيرة إلى أنه في حالة الهالات، التي يميل لونها إلى الأزرق أو البني، ينبغي استخدام كونسيلر ذي لون أصفر؛ حيث إنه يعمل على إخفاء الهالات على نحو جيد وتفتيح البشرة بشكل رائع.
وعن كيفية التطبيق تنصح "Elle" بألا يتم وضع الكونسيلر تحت العين على شكل هلال كما هو معتاد، وإنما على شكل مثلث بحيث تتجه قمته إلى الخدود، مع مراعاة توزيع الكونسيلر بواسطة الأصابع؛ حيث يعمل ذلك على توزيعه بشكل أفضل، ومن ثم الحصول على مشرقة تشع نشاطا وحيوية.

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مصراوي Masrawy

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