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مجلس الأمن القومي الأمريكي يشيد بمخرجات قمة العلا

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مجلس الأمن القومي الأمريكي يشيد بمخرجات قمة العلا مجلس الأمن القومي الأمريكي يشيد بمخرجات قمة العلا

مصراوي Masrawy

01:12 ص الأربعاء 06 يناير 2021

أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، مساء الثلاثاء، أن وحدة الخليج أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار المنطقة، مشيدًا بمخرجات قمة العلا الخليجية، حسبما ذكرت العربية.

وشدد المجلس المعني بالأمن القومي الأمريكي، على دعم شركاء واشنطن في الخليج في مرحلة جديدة من التعاون.

هذا وافتتحت قمة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء في مدينة العلا ، بمشاركة أمير دولة قطر، عقب إعلان الرياض والدوحة إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بينهما، بعد ثلاث سنوات من المقاطعة، وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مستهل القمة أن الدول المشاركة وقعت بيانًا "لتأكيد التضامن والاستقرار".

وسُمّيت القمة بـ"قمة قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان وأمير الكويت اللذين وافتهما المنيّة العام الماضي.

ووقع المشاركون في القمة على بيان ختامي، في حضور مستشار الرئيس الأمريكي دونالد جاريد كوشنر، يتعلّق بالمصالحة العربية، لينهي رسميًا الأزمة مع قطر ويلم شمل وحدة التعاون العربي والخليجي.

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