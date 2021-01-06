رغم جائحة كورونا.."سبق" توثق جهود أمن "وادي الدواسر" لإنجاح رالي داكار

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تعامل باحترافية في تطبيق الإجراءات الوقائية ومعاقبة أي مخالف للاحترازات

تصوير: حسان الدفعي

نجحت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر في تطبيق خططها الأمنية المعدة مسبقًا لاستقبال المشاركين والمنظمين لرالي داكار السعودية 2021 ؛ وسط تطبيق احترازات كورونا والحد من انتشاره؛ وذلك بإشراف ومتابعة من المحافظ فهد بن عبدالله المسعود".

وتفصيلاً، رصدت عدسة "سبق" اليوم احترافية وتعامل رجال الأمن بالقوة الخاصة لأمن الطرق والدفاع المدني بالمحافظة المساندين للجهات الأخرى في تغطية الرالي الأضخم في العالم؛ وهو ما كان له الأثر الكبير في إنجاح جميع مراحله، وخلوه من أي عوائق تذكر حتى وصول آخر متسابق قبل قليل".

وشهد السباق "قيام رجال الأمن بتطبيق التعليمات والاحترازات الوقائية، ومعاقبة كل مخالفي التدابير الاحترازية في ظل جائحة كورونا المستجد على مستوى عددٍ من المواقع التي كلفوا بها أثناء السباق، وفقًا للبروتوكولات الصحية المعلنة من قِبل وزارة الداخلية".

ورافقت "سبق"، رجال الدوريات بطرق وادي الدواسر على مسافات السباق خارج المحافظة؛ والتي أمنت سير الدراجات والسيارات والشاحنات الكبيرة من نقطة انطلاقها وحتى عودة جميع المشاركين للمخيم بكل جودة وإتقان؛ الأمر الذي لاقى استحسان المنظمين والمشاركين.