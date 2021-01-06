أخبار عاجلة

توترات في "عطبرة" السودانية بعد سقوط قتيل في مطاردة أمنية -
وزير خارجية الصين يبدأ غدا جولة تشمل ميانمار وإندونيسيا وبروناي والفلبين -
اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا -
لأول مرة.. التدريب على لغة الإشارة في جامعة سوهاج - صور -
خلال 6 ساعات.. استئصال ورم خبيث يزن 30 كيلو من بطن مريض في أسيوط -
اليوم.. قطع المياه عن كافة القرى التابعة لمركز منيا القمح في الشرقية -
مصادرة 35 شيشة خلال حملة على المقاهي في الشرقية -
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء -
ضبط متهمين بالإتجار في المخدرات و"تبييض" 10 ملايين جنيه في سوهاج -
70 واقعة .. هوس الثراء السريع ولتنقيب عن الآثار داخل المنازل في أسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قطر تُرحب بـ"بيان العُلا" الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي

Print
قطر تُرحب بـ"بيان العُلا" الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي قطر تُرحب بـ"بيان العُلا" الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي

قطر تُرحب بـ

رحبت دولة قطر بـ "بيان العُلا"، الذي أعُلن على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في محافظة العُلا.
وأكدت دولة قطر، في بيان لها، أن هذا اللقاء يأتي في هذه اللحظة الحاسمة امتداداً لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليباً للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب مرسخاً لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.
وقالت "إن هذا البيان يُعد مكملاً للجهود الرامية والصادقة التي قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، والتي استكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت"، مضيفة أنه لا يفوتها أن تثمن أيضا جهود الولايات المتحدة الأمريكية المبذولة في تقريب وجهات النظر.
وشددت دولة قطر على أن وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة على قائمة مساعي الدولة لطالما كانت أولوية لديها، معربة عن تطلعها إلى تحقيق طموحات الشعوب نحو مزيد من التضامن والنمو والاستقرار.القمة الخليجية العلا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية"

معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية"

النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها

النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها

"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين

"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين

"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل

"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل

شبكة عيون الإخبارية