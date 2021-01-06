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مسؤول أمريكي: خطوات ردع إيران بلغت سقفًا عاليًا

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مسؤول أمريكي: خطوات ردع إيران بلغت سقفًا عاليًا مسؤول أمريكي: خطوات ردع إيران بلغت سقفًا عاليًا

مصراوي Masrawy

12:20 ص الأربعاء 06 يناير 2021

وكالات

نقلت "سكاي نيوز" عربية عن مصدر رسمي في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله، إن خطوات الردع الاستراتيجي الأخيرة التي اتخذتها واشنطن لاحتواء التهديدات الإيرانية بلغت سقفًا عاليًا ومن المستبعد إضافة أي قدرات عسكرية جديدة عليها.

وكان قد عقد في ديسمبر الماضي، اجتماع في البيت الأبيض لقادة البنتاجون ومسوؤلي الأمن القومي، بحثوا خلاله الخطط المتاحة لردع إيران قبل أيام من تسليم السلطة، اتهم طهران بالضلوع في الهجمات الأخيرة التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد.

وحمل ترامب، إيران مسؤولية مقتل أي أمريكي في المنطقة، وحذر في تغريدة قائلاً: "بعض النصائح الصحية الودية لإيران، إذا قُتل أمريكي هناك سأحمل إيران المسؤولية. فكروا مليًا".

وفي نهاية ٢٠٢٠، وقبل أيام من ذكرى اغتيال سليماني، حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز "بي 52"، لأكثر من 30 ساعة في مهمة ذهاب وإياب من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لتوجيه تحذير جديد إلى إيران.

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