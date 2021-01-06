موظفو الرعاية الصحية بالسويد يهددون بالإضراب عن العمل وسط تفاقم أزمة كورونا

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ستوكهولم - (د ب أ)

هدد موظفو الرعاية الصحية في القطاع الخاص بالسويد، بالإضراب عن العمل حيث تسبب وباء فيروس كورونا في شعورهم بأنهم يعملون فوق طاقتهم وبأجور منخفضة.

وجاء تصاعد التوترات في الوقت الذي تكافح فيه المستشفيات السويدية ودور رعاية المسنين للتعامل مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأصبح نحو خمس مناطق السويد لديها أقل من 10 % من السعة المتاحة في وحدات العناية المركزة. وحذرت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء من أن عدد الإصابات والوفيات يتزايد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن توبياس بودان، رئيس نقابة العمال بالسويد، قوله إن الأعضاء الذين يعملون لدى مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص يريدون نفس الشروط التي اتفقت عليها النقابة مع موظفي القطاع العام في نهاية العام الماضي. وتابع أن الشروط التي وضعها أصحاب الأعمال للعمال المهرة للحصول على زيادة في الأجور ليست مقبولة.

وأضاف في مقابلة صحفية "لا يمكننا الموافقة على ذلك، وهذا هو السبب في اضطررنا إلى التهديد بتنظيم إضراب عن العمل".