أخبار عاجلة

توترات في "عطبرة" السودانية بعد سقوط قتيل في مطاردة أمنية -
وزير خارجية الصين يبدأ غدا جولة تشمل ميانمار وإندونيسيا وبروناي والفلبين -
اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا -
لأول مرة.. التدريب على لغة الإشارة في جامعة سوهاج - صور -
خلال 6 ساعات.. استئصال ورم خبيث يزن 30 كيلو من بطن مريض في أسيوط -
اليوم.. قطع المياه عن كافة القرى التابعة لمركز منيا القمح في الشرقية -
مصادرة 35 شيشة خلال حملة على المقاهي في الشرقية -
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء -
ضبط متهمين بالإتجار في المخدرات و"تبييض" 10 ملايين جنيه في سوهاج -
70 واقعة .. هوس الثراء السريع ولتنقيب عن الآثار داخل المنازل في أسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

موظفو الرعاية الصحية بالسويد يهددون بالإضراب عن العمل وسط تفاقم أزمة كورونا

Print
موظفو الرعاية الصحية بالسويد يهددون بالإضراب عن العمل وسط تفاقم أزمة كورونا موظفو الرعاية الصحية بالسويد يهددون بالإضراب عن العمل وسط تفاقم أزمة كورونا

مصراوي Masrawy

11:57 م الثلاثاء 05 يناير 2021

ستوكهولم - (د ب أ)

هدد موظفو الرعاية الصحية في القطاع الخاص بالسويد، بالإضراب عن العمل حيث تسبب وباء في شعورهم بأنهم يعملون فوق طاقتهم وبأجور منخفضة.

وجاء تصاعد التوترات في الوقت الذي تكافح فيه المستشفيات السويدية ودور رعاية المسنين للتعامل مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأصبح نحو خمس مناطق السويد لديها أقل من 10 % من السعة المتاحة في وحدات العناية المركزة. وحذرت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء من أن عدد الإصابات والوفيات يتزايد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن توبياس بودان، رئيس نقابة العمال بالسويد، قوله إن الأعضاء الذين يعملون لدى مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص يريدون نفس الشروط التي اتفقت عليها النقابة مع موظفي القطاع العام في نهاية العام الماضي. وتابع أن الشروط التي وضعها أصحاب الأعمال للعمال المهرة للحصول على زيادة في الأجور ليست مقبولة.

وأضاف في مقابلة صحفية "لا يمكننا الموافقة على ذلك، وهذا هو السبب في اضطررنا إلى التهديد بتنظيم إضراب عن العمل".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور

إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور

اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا

اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

شبكة عيون الإخبارية