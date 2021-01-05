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المغرب تُعبر عن ارتياحها لـ"إعلان العُلا"

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المغرب تُعبر عن ارتياحها لـ"إعلان العُلا" المغرب تُعبر عن ارتياحها لـ"إعلان العُلا"
أشادت بجهود الكويت ودور الولايات المتحدة

المغرب تُعبر عن ارتياحها لـ

عبرت المملكة المغربية عن ارتياحها بمخرجات قمة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادية والأربعين والتوقيع على "إعلان العُلا"، الذي عُقد في محافظ العُلا اليوم.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية اليوم، أنه انطلاقاً مما يجمع العاهل المغربي الملك محمد السادس بإخوانه قادة دول الخليج العربي من وشائج موصولة ومودة صادقة، فإن المملكة المغربية تُعبر عن الأمل في أن تشكل هذه الخطوات بداية للمّ الشمل وبناء الثقة المتبادلة وتجاوز الأزمة من أجل تعزيز وحدة البيت الخليجي.

وأضاف البيان أن المغرب تشيد بالمجهودات التي قامت بها دولة الكويت وبالدور البناء للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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