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"خالد بن سلمان": بيان "قمة العلا" يؤسس مرحلة جديدة نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا

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"خالد بن سلمان": بيان "قمة العلا" يؤسس مرحلة جديدة نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا "خالد بن سلمان": بيان "قمة العلا" يؤسس مرحلة جديدة نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا
قال إنها أكدت أن ما يجمع العرب من روابط التاريخ والعقيدة أكبر من أي خلاف

قدّم الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نجاح قمة العلا التاريخية.

وتفصيلاً، قال الأمير خالد :"‏أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، أيدهما الله، بنجاح قمة العلا التاريخية التي أكدت أن ما يجمع العرب بشكل عام وأبناء الجزيرة بشكل خاص من روابط التاريخ والدم والعقيدة هي أكبر من أي خلاف مهما كان حجمه".

وأضاف:"أسست القمة، وبيان العلا الصادر عنها مرحلة جديدة نعمل فيها معًا نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا، ونواجه فيها صفًا واحدًا كل التحديات، فنحن وأشقاؤنا شعب واحد بقيادة أخوة همهم الأول استقرار وازدهار ورخاء أوطانهم".

القمة الخليجية العلا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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