مأساة على قضبان السكة الحديد.. قطار البدرشين يودي بحياة رب أسرة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه، مساء الثلاثاء، صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمركز البدرشين، جنوب الجيزة.

تلقى العميد حسام لافي مأمور قسم البدرشين إشارة من شرطة النجدة بوجود حادث ومتوفى بنطاق قرية مزغونة.

انتقلت قوة من القسم بقيادة الرائد محمد طبلية رئيس المباحث ومعاونه النقيب أحمد فايز تنسيقا مع مفتش الفرقة.

التحريات الأولية أشارت إلى أن المتوفى شاب في العشرينات أثناء عبوره شريط السكة الحديد فوجئ بقطار صدمه ليلقى حتفه في الحال.

شدة الاصطدام تسببت في طمس ملامح وجه المتوفى "محدش عرف ملامحه" إلا أن حيازته رخصة قيادة كانت مفتاح كشف هويته.

تبين أن المتوفى يدعى إسلام عطا الله علي سعيد الجعار مقيم قرية العطف مركز العياط، متزوج ولديه طفلة. أما عن رخصة القيادة فهي خاصة بمالك سيارة يعمل عليها الشاب.

تم إيداع الجثة المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.