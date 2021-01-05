أخبار عاجلة

الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات -
الإليزيه: طائرات حربية فرنسية تنفذ ثاني مهمة لها في أجواء أفريقيا الوسطى -
"ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة -
حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه -
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم -
"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم -
آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 2876 إصابة بكورونا -
شاهد واحدة من أقدم قرى شمال المملكة.. "لينة" إرث تاريخي وقصر شامخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوات المسلحة تهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

Print
القوات المسلحة تهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد القوات المسلحة تهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

مصراوي Masrawy

08:42 م الثلاثاء 05 يناير 2021


كتب- محمد عبدالناصر:
بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي:

قداسة البابا تواضروس الثانى
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يسعدني أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات .

وإنني أنتهز هذه المناسبة لأعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب بمسلميه وأقباطة نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة .

كما أننى أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ، ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب .

بارككم الله ورعاكم ، وكل عام وقداستكم بخير .

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثانى بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى توجيهاً لتهنئة كافة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبـة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

شبكة عيون الإخبارية