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دير درنكة بأسيوط يعتذر عن عدم استقبال الزوار خلال عيد الميلاد

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دير درنكة بأسيوط يعتذر عن عدم استقبال الزوار خلال عيد الميلاد دير درنكة بأسيوط يعتذر عن عدم استقبال الزوار خلال عيد الميلاد

مصراوي Masrawy

08:41 م الثلاثاء 05 يناير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن دير السيدة العذراء "دير درنكة" بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، غلق أبواب الدير وعدم استقبال المواطنين خلال احتفال عيد الميلاد المجيد، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد.

وقال الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير السيدة العذراء بدرنكة، إنه نظرًا لجائحة كورونا ومنعًا للتجمعات الزائدة يعتذر دير العذراء بجبل أسيوط بدرنكه، عن قبول أي زيارات يوم عيد الميلاد المجيد الموافق الخميس 7 يناير.

واتخذت الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بمحافظة أسيوط، العديد من الإجراءات الاحترازية، وإلغاء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والاكتفاء بالقداسات، تجنبًا للتجمعات، وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.​

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