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مصرع شخصين وإصابة 11 في حادث تصادم بالمنيا

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مصرع شخصين وإصابة 11 في حادث تصادم بالمنيا مصرع شخصين وإصابة 11 في حادث تصادم بالمنيا

مصراوي Masrawy

08:36 م الثلاثاء 05 يناير 2021

المنيا - محمد النادي:

لقيّ شخصان مصرعهما وأُصيب 11 آخرين، اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

تلقى مدير الأمن اللواء محمود خليل إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من ضباط مركز بني مزار إلى موقع الحادث، وتبيّن أنه وقع بين سيارتين ملاكي وميكروباص، وأسفر عن وفاة شخصين هما: نعمة.س - 35 سنة، وجومانا. ر - 15 سنة.

وإصابة 11 آخرين هم: رضا.م - 49 عاما، وجوناسا.ت - 7سنوات، وحنفي. م - 49عاما سائق، وكوكب. ع- 60 عاما ربة منزل، ومدحت. ب - 20عاما عامل، وماجد. ع- 40 عاما عامل، ورومان. م- 25 عاما عامل، وكريستينا. ي - 25 عاما ربة منزل، وإبرام.ب - 12 سنة طالب، وشنوده. ر - 3 سنوات طفل، وبسملة. ع - 10سنوات طالبة، وتراوحت اصابتهم بين كدمات وسجحات، وجرى تحويلهم إلى مستشفى التكامل لتلقي العلاج، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

يشار أن إدارة مرور المنيا أعلنت صباح اليوم عن وجود تحويل بطريق الجيش من منطقة البستان وحتى الشيخ فضل في إتجاه القاهرة، طالبت بالالتزام بالسرعات المقررة وألُا تزيد السرعة بمنطقة التحويلة عن ٦٠ كم/ساعة، مع مراعاة مسافات الأمان بين السيارات، وقواعد وآداب المرور وعدم التخطى الخاطئ.

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