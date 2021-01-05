مراكز دروس خصوصية بكفرالشيخ توقف العمل تجنبًا لتفشي كورونا

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلن رئيس مركز ومدينة بيلا في كفرالشيخ أحمد إسماعيل، اليوم الثلاثاء، عن استجابة مسؤولي سناتر ومراكز الدروس الخصوصية في نطاق مركز ومدينة بيلا للمبادرة التي أطلقها، وتضمنت الاتفاق على إيقاف العمل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن رئيس المدينة عن انطلاق حملات مكثفة بدءًا من الغد لمتابعة تواصل المبادرة بين مراكز الدروس الخصوصية المختلفة.

في السياق، أشار رئيس المدينة إلى توجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين بغلق وتشميع المحال والكافيهات التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذا إيقاف الاحتفالات والمناسبات داخل المدينة، وتطبيق الغرامة المقررة التي حددها رئيس مجلس الوزراء في إطار مواجهة فيروس كورونا. ​