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الرئيس العراقي يؤكد ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات

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الرئيس العراقي يؤكد ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات الرئيس العراقي يؤكد ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات

مصراوي Masrawy

08:09 م الثلاثاء 05 يناير 2021

العراق - (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو القادم، وحسم مسألة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

جاء ذلك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، خلال استقبال رئيس الجمهورية بقصر السلام ببغداد اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان.

وبحث الجانبان بحسب بيان صحفي صادر عن الرئاسة العراقية الاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة، وتأكيد ضرورة تعاضد جهود الجميع لضمان استقلاليتها ونزاهتها واستعادة ثقة المواطن بها، وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب.

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