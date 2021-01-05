العاهل البحريني: جهود الملك سلمان وولي العهد ذللت الصعوبات

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مصراوي Masrawy

وكالات

بعث العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل السعودية، أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت هذا اليوم في محافظة العلا، حسبما ذكرت العربية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير كافة الإمكانيات وتذليل الصعوبات والتي أسهمت في نجاحها.

أعرب الملك حمد في البرقية عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

وسُمّيت القمة بـ"قمة قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان وأمير الكويت اللذين وافتهما المنيّة العام الماضي.

ووقع المشاركون في القمة على بيان ختامي، في حضور مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، يتعلّق بالمصالحة العربية، لينهي رسميًا الأزمة مع قطر ويلم شمل وحدة التعاون العربي والخليجي.