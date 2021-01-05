قادة وزعماء وقعوا في غرام مدائن صالح والعلا.. تعرَّف عليهم

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اصطحب ولي العهد أمير قطر في زيارتها

انضم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، إلى مجموعة من الزعماء الذين زاروا مدائن صالح ومحافظة العلا، وما تحتويه من كنوز تاريخية وأثرية فريدة؛ تجعلها من أهم المقاصد السياحية قاطبة.

وتناقلت وسائل الإعلام الصور ومقاطع الفيديو لاصطحاب سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر في جولة تعريفية في مدائن صالح، والمواقع الأثرية والتاريخية بمحافظة العلا.

وتعد مدائن صالح إحدى العجائب الفنية الخالدة، التي يقف أمامها العقل البشري كثيرًا للتفكر كيف استطاع الإنسان القديم تشكيلها في ظروف غير مواتية، ومغايرة عن العصر التكنولوجي الحالي. وهي مَوطن ثمود قوم نبي الله صالح -عليه السلام-، وتضمّ آثارها 153 واجهة صخرية منحوتة. وتم تسجيل الموقع ضمن قائمة مواقع التراث العالمي؛ ليصبح بذلك أول موقع يتم تسجيله في السعودية.

زيارات الزعماء

وأصبحت محافظة العلا ومدائن صالح من أهم المقاصد السياحية للزعماء وقادة الدول والدبلوماسيين في زياراتهم للمملكة؛ إذ يحرصون على زيارتها، والتقاط الصور وسط معالمها الجذابة كلما وطئت أقدامهم أرض السعودية.

ومن أشهر الزيارات لمدائن صالح كانت زيارة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، الذي أبدى شديد إعجابه بمدائن صالح، وغيرها من المواقع الأثرية التي تتمتع بها العلا، وذلك في زيارته للمملكة عام 2015م، ووصفها بأنها معالم سياحية مميزة، وتشكل علامة فارقة على خريطة السياحة العالمية.

ووقع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في غرامها هو الآخر؛ وأخذ يلتقط الصور لنفسه بين أحضانها، وأمام واجهاتها الصخرية العملاقة المنحوتة بدقة، في زيارته للمنطقة في عام 2017.

كما أبدى نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انبهاره بالمواقع التي زارها في العلا عام 2019، واطلع برفقة ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أهم معالم ومكونات المدينة التاريخية، وأثنى حينذاك على جهود خادم الحرمين وولي العهد في تقديم منتج سياحي مميز.

وقبل نحو عام ارتدي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الزي السعودي، واحتسى القهوة في أحد المخيمات الشتوية؛ ليعيش التجربة السعودية بكل تفاصيلها في أحضان مدائن صالح، والمواقع الساحرة الأخرى التي تزخر بها محافظة العلا، كما شاهد العروض الفنية الفلكلورية مبديًا إعجابه بالتجربة الثقافية والتاريخية الغنية التي حظي بها داخل واحد من أهم المواقع الأثرية في العالم.

القمة الخليجية العلا