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"فندق على النيل".. سر زيارة مسؤول قطري بارز إلى القاهرة بعد المصالحة بساعات

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"فندق على النيل".. سر زيارة مسؤول قطري بارز إلى القاهرة بعد المصالحة بساعات "فندق على النيل".. سر زيارة مسؤول قطري بارز إلى القاهرة بعد المصالحة بساعات

مصراوي Masrawy

07:59 م الثلاثاء 05 يناير 2021


وكالات
وصل وزير المالية القطري علي بن شريف العمادي، إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة فى زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات.

ويعد وزير المالية القطري أول مسؤول وطائرة قطرية تعبر الأجواء والمصرية بشكل مباشر من العاصمة القطرية منذ أزمة مقاطعة الرباعي العربي لقطر منتصف عام 2017.

وجاءت الزيارة بعد ساعات قليلة من توقيع قادة القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، "بيان العلا"، الذي نص على إنهاء المقاطعة العربية لقطر وعودة العلاقات وفتح المجال الجوي معها.

ووقّع سامح شكري، وزير الخارجية، على "بيان العلا" الخاص بالمُصالحة العربية مع قطر.

ووفق بيان الخارجية المنشور على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، تأتي مشاركة وتوقيعها على البيان في إطار "حرصها الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، وتوجههم نحو تكاتُف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة".

وقالت مصادر للوكالة الألمانية، إن وزير المالية القطري سيشارك خلال زيارته لمصر في افتتاح فندق "سانت ريجيس" على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية ثم العودة مساء اليوم أو في ساعة مبكرة من صباح غد الأربعاء إلى الدوحة.

وحصلت شركة الديار القطرية المالكة لفندق "سانت ريجيس" على كورنيش نيل القاهرة، والذي يقع في مكان مميز بين المتحف المصرى وجامعة الدول العربية، على رخصة التشغيل وتجهز لافتتاح الفندق وتمكنت من استخراج التراخيص واشتراطات الحماية المدنية والتى عطلت افتتاح الفندق أكثر من 6 سنوات.

وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار.

ويضم المشروع برجين بإجمالي 515 وحدة بإجمالي مساحة 9360 متراً مربعاً.

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