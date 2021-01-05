أخبار عاجلة

الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات -
الإليزيه: طائرات حربية فرنسية تنفذ ثاني مهمة لها في أجواء أفريقيا الوسطى -
"ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة -
حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه -
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم -
"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم -
آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 2876 إصابة بكورونا -
شاهد واحدة من أقدم قرى شمال المملكة.. "لينة" إرث تاريخي وقصر شامخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

فريق بهندسة حلوان يبتكر "قفازًا ذكيًا" يترجم لغة الإشارة

Print
فريق بهندسة حلوان يبتكر "قفازًا ذكيًا" يترجم لغة الإشارة فريق بهندسة حلوان يبتكر "قفازًا ذكيًا" يترجم لغة الإشارة

مصراوي Masrawy

07:36 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- مصراوي:

ابتكر فريق بيكسلز بكلية الهندسة جامعة حلوان، قفازًا ذكيًا للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة، يترجم هذه اللغة إلى رسالة مسموعة "Smart gloves pixels'21"، وجاء هذا الابتكار تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد الجارحى عميد الكلية، وفى إطار اهتمام جامعة حلوان بالابتكارات الطلابية المميزة التى تسهم فى حل المشكلات المجتمعية وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد الجارحى فى بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم، أن فكرة هذا الابتكار هى عبارة عن قفاز ذكي يرتديه الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة يترجم لغتهم من خلال مجموعة من المستشعرات تقوم بتحديد موقع اليد والأصابع المتحركة و القفاز مزود بوحدة صغيرة؛ لتحديد المحل الهندسى لإحداثيات الحركة التى يتم تحويلها إلى كلمة مسموعة تعبر عن الإشارة التى يؤديها مرتدى القفاز.

وتم تنفيذ الفكرة ضمن الأنشطة العلمية لإدارة رعاية الشباب بالكلية حيث تولى ياسر الجبالى مدير رعاية الشباب متابعة التنفيذ مع التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وتكون فريق الطلاب من: نور الدين مجدي، عمار محمد، محمد سمير، أحمد نبيل، جون عطية، أحمد شريف، مروة الفقي، أحمد طه، محمود عزت، أحمد سمير، مريم سعداوي، نانسى أسامة، هدير أشرف، محمد حسام ، فاطمة خالد، منة السيلاوي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

شبكة عيون الإخبارية