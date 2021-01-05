أخبار عاجلة

الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات -
الإليزيه: طائرات حربية فرنسية تنفذ ثاني مهمة لها في أجواء أفريقيا الوسطى -
"ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة -
حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه -
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم -
"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم -
آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 2876 إصابة بكورونا -
شاهد واحدة من أقدم قرى شمال المملكة.. "لينة" إرث تاريخي وقصر شامخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل للتعريف بخدمات "صندوق النفقة"

Print
"حقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل للتعريف بخدمات "صندوق النفقة" "حقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل للتعريف بخدمات "صندوق النفقة"
استعرضت المجالات التي تلتقي فيها الجهتان لفتح آفاق التعاون بينهما

عرّف صندوق النفقة أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومنسوبي الهيئة بالخدمات التي يقدّمها الصندوق، وذلك عبر ورشة عمل، حضرها المدير العام لصندوق النفقة المكلف المهندس عبدالملك بن محمد السعيد، وعدد من المسؤولين.

وتفصيلاً، استعرضت الورشة التي تمت اليوم الثلاثاء عن بُعد عددًا من الموضوعات، منها التعريف بالصندوق وخدماته، والمجالات التي تلتقي فيها الجهتان لفتح آفاق التعاون فيما بينهما.

ويُعد الصندوق أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل، ويهدف لإشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين"

بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين"

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم

"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم

شبكة عيون الإخبارية