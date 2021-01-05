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: تطعيم أكثر من مليون شخص ضد كورونا

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روسيا: تطعيم أكثر من مليون شخص ضد كورونا : تطعيم أكثر من مليون شخص ضد كورونا

مصراوي Masrawy

07:49 م الثلاثاء 05 يناير 2021


موسكو - (د ب أ)

أعلن المعهد الذي طور لقاح "سبوتنيك في" الروسي، اليوم الثلاثاء، أن قامت بتطعيم أكثر من مليون شخص ضد مرض (كوفيد-19) الذي يسببه .

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن ألكسندر جينسبرج، رئيس معهد جماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة قوله إنه يتم منح حوالي 100 ألف جرعة من اللقاح كل يوم.

وطور معهد جماليا أول لقاح في العالم تمت الموافقة عليه . وبدأت روسيا حملة التطعيم في أوائل كانون أول/ديسمبر الماضي.

ومارس الرئيس فلاديمير بوتين ضغوطا على السلطات الصحية لتسريع وتيرة التطعيمات.

وبحلول نوفمبر، فإن من المتوقع أن يكون قد تم تطعيم 70% من سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليون نسمة، وفقًا لتقارير سابقة.

وتخطط روسيا لإنتاج نصف مليار جرعة لقاح في العام الجاري، تخصص للتصدير. ويحتاج من يتلقى اللقاح لجرعتين من "سبوتنيك في" لاكتساب المناعة، التي يقال إنها تتكون في غضون 42 يومًا.

وانخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا مؤخرا، حيث تم تسجيل 24200 حالة إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، مقارنة بأعلى عدد تم تسجيله مؤخرا وبلغ 28 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

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مصراوي Masrawy

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