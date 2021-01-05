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الإمارات: 8% من السكان حصلوا على لقاح كورونا

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الإمارات: 8% من السكان حصلوا على لقاح كورونا الإمارات: 8% من السكان حصلوا على لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

07:47 م الثلاثاء 05 يناير 2021

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت حكومة الإمارات، حصول 826 ألف و301 شخصًا من المواطنين والمقيمين على جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ما يعادل 8% من إجمالي سكان البلاد.

وقالت المتحدثة الرسمية للقطاع الطبي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، إنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد حالات الإصابة في الدولة، مضيفة:"هدفنا في المرحلة المقبلة هو السيطرة على هذه الزيادة، من خلال مراجعة الإجراءات الاحترازية المطبقة في المنشآت والمؤسسات والتأكيد على التزام كافة أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية، حيث نهدف إلى التركيز على التطعيم لأكبر نسبة ممكنة من المجتمع، والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على المرض".

وأضافت في تصريحات للصحفيين مساء اليوم: "يتم اعطاء مايقرب من 47 ألف جرعة لقاح يوميًا، ونهدف للوصول لأكثر من 50% من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهذا الهدف يتطلب منا جميعا استمرار العمل وتكثيف الجهود لتحقيقه، وسيساعدنا في تقليل الحالات بشكل عام، وتقليل الحالات الحرجة بشكل خاص والسيطرة على المرض بشكل أفضل في المرحلة المقبلة".

وتابعت الحوسني: "نود التأكيد على أن الأولوية في الحصول على اللقاح هي للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات المرض مثل كبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، ونركز على هذه الفئة لضمان وقايتهم من تلك المضاعفات، وقد أثبت التطعيم نجاحه بنسبة 100% وفاعليته وسلامته لكبار المواطنين والمقيمين ما فوق 60 عامًا، وبالتالي ننصح جميع الأشخاص ضمن هذه الفئة الحصول على اللقاح " .

وأكدت الحوسني أنه تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس ومراكز اللقاح عن طريق المركبة والتي تُعد طريقة مبتكرة لأخذ اللقاح تطلقها الدولة لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع.

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