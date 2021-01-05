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الأمين العام للجامعة العربية يرحب بمخرجات القمة الخليجية

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الأمين العام للجامعة العربية يرحب بمخرجات القمة الخليجية الأمين العام للجامعة العربية يرحب بمخرجات القمة الخليجية

مصراوي Masrawy

07:41 م الثلاثاء 05 يناير 2021

القاهرة - (د ب أ)

رحب الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة العلا بالمملكة العربية .

وأكد في تصريحات صحفية عقب مشاركته بالقمة الخليجية أن "أي تحركٍ فعال يؤدي إلى تصفية الأجواء العربية ويصب في صالح النظام العربي الجماعي هو محل ترحيب.. وهو يعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها".

وقال أبو الغيط: "لا شك أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الأخوة.. فالخلافات العربية تخصم من الأمن العربي وينبغي تجاوزها في أسرع وقت".

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن الأمين العام تأكيده أهمية العمل على تعزيز هذه الحالة الإيجابية التي تولدت عن قمة العلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة، مشيرا إلى أن أبو الغيط ثمن عاليا الجهود التي قامت بها الدول العربية المعنية من أجل العمل على إنهاء الخلافات العربية في توقيت عصيب يواجه فيه العرب تحديات مصيرية.

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